L’an dernier, la Formule 1 découvrait Bakou, son circuit urbain et ses belles infrastructures de la ville moderne et aisée qu’elle est en partie. Les pilotes Red Bull logeaient dans un hôtel à quelques mètres du circuit, ce qui n’est pas sans avantage selon Daniel Ricciardo.

"Je veux un peu plus voir la ville" explique l’Australien. "Notre hôtel est si pratique qu’on ne découvre pas vraiment notre environnement et qu’on en devient calmes. La vue du haut de l’hôtel est fabuleuse et de la salle de gym, je pouvais voir toute la ville et le circuit, ce qui est unique".

D’un point de vue du pilotage, Ricciardo aimerait continuer sa belle série de podiums consécutifs et garde un bon souvenir de la première épreuve disputée à Bakou.

"J’ai hâte de retourner là-bas, j’aime les circuits en ville et bien que la piste ne convienne pas à notre voiture, il existe de nombreuses zones de dépassements. Le circuit est aussi étroit qu’il en a l’air et a plusieurs virages que l’on ne retrouve pas sur les autres circuits. Il y a plusieurs trajectoires pour passer la zone du château, ce qui pimente un peu les choses, et c’est une section comme aucune autre. La longue ligne droite permet de réfléchir tandis que les virages techniques nous demandent de la concentration" conclut Ricciardo.