Daniel Ricciardo a fini à une probante 2e place ce dimanche, mais à l’image de Max Verstappen, il aurait pu repartir bredouille de Singapour. Christian Horner a révélé après l’arrivée qu’un problème de boîte de vitesses a failli coûter très cher à l’Australien.

« Au 15e tour, nous avions un double abandon en ligne de mire… Nous repartons de Singapour avec une 2e place, donc nous prenons ce résultat » explique Christian Horner.

C’est aussi pour préserver sa monture que Daniel Ricciardo n’a pu hausser le rythme en course, laissant ainsi filer Lewis Hamilton.

« Même avant la première voiture de sécurité, nous pouvions voir que nous perdions beaucoup de pression d’huile au niveau de la boîte de vitesses. Nous pensions que ce problème ne disparaîtrait qu’à la moitié de la course. »

« Donc Daniel a reçu une instruction, pour gérer cette anomalie. Et ensuite bien sûr, il a dû sacrifier du temps au tour pour cela. Mais il a tout géré de manière incroyable, et a réussi à préserver la voiture, à la ramener à la maison. »

Sans ce problème de fiabilité, Christian Horner assure que Red Bull aurait été « plus proche » de Mercedes, et que Daniel Ricciardo aurait pu « mettre plus de pression » sur Hamilton.

« Mais les conditions étaient très différentes aujourd’hui. Avec la pluie, la piste n’était plus gommée. Il faisait plus froid aussi que vendredi. Et Mercedes, en particulier Lewis (car nous avons couvert Valtteri aujourd’hui), a eu une journée très solide. »

Du côté de Mercedes, Lewis Hamilton a aussi à un moment donné ralenti en course, en raison de considérations purement stratégiques : il fallait que l’Anglais ne prenne pas trop d’avance sur ses poursuivants afin de se protéger de l’entrée en piste d’une voiture de sécurité.

« Ils regardaient l’horloge aussi » explique Christian Horner, « et ils essayaient de ne pas faire trop de tours, principalement pour ne pas creuser trop d’écart et nous permettre d’avoir un arrêt gratuit avec une voiture de sécurité. Nous étions tellement concentrés sur le problème de Daniel, que c’était simplement une question de ramener la voiture à l’arrivée de notre côté. »