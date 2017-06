Durant l’hiver dernier, une fois n’est pas coutume, les pilotes de F1 ont dû prendre du poids – ou plus exactement de la masse musculaire. Les monoplaces de cette année étaient censées en effet être plus lourdes et bien plus exigeantes physiquement. Le contrôle drastique des poids des pilotes s’est ainsi un peu relâché, au plus grand plaisir des adeptes de la salle de gym.

Daniel Ricciardo fait partie de ces pilotes qui ont pris beaucoup de plaisir durant l’intersaison à l’entraînement. Le pilote Red Bull a enfin eu la sensation de ne plus être bridé dans ses exercices physiques.

« Se préparer pour ces voitures, c’était très amusant, parce que je pouvais réellement m’occuper de mon entrainement physique durant l’intersaison, et non pas simplement recharger les batteries et garder ma forme à un certain niveau. »

« L’accent était beaucoup plus mis sur la résistance physique… Nous nous sommes préparés beaucoup plus durement en voyant le niveau attendu de ces voitures. Nous avons fait plus d’exercices de résistance physique à la salle. Le mois de janvier fut assez éreintant physiquement, mais c’est beaucoup plus amusant de s’entraîner avec un but précis. Ce fut difficile physiquement, et c’est pour cette raison que ça m’a renforcé sur le plan mental. J’étais vraiment heureux du déroulement des séances. J’étais fatigué bien sûr, mais aussi satisfait. »

Les monoplaces 2017 se sont révélées au final moins éprouvantes à conduire que prévu. Par conséquent, Daniel Ricciardo a dû perdre la masse musculaire qu’il avait acquise, pour revenir au même poids qu’en 2016.

« En fait, c’était un peu contre-productif à la fin, parce que le poids de la voiture grimpait et nous ne pouvions pas peser beaucoup plus lourds. Je peux vous dire que mon poids à Monaco était le même que l’an dernier. J’ai pris un peu plus de muscle durant l’intersaison mais j’ai dû m’en débarrasser pour la course. Je me sens toujours un peu plus fort que l’an dernier mais nous n’avons pas pu gagner autant de masse musculaire que voulu. Je me sens plus fort quand je finis les courses donc je pense que je suis à un bon niveau, mais ce serait sympathique d’avoir un peu plus de masse musculaire pendant l’été, parce que j’aime manger et aller sur mes plages préférées en août ! »

L’Australien estime toutefois que ces voitures posent un défi physique plus exigeant qu’en 2016 – et vise sans les nommer Lance Stroll ou Stoffel Vandoorne.

« Bien sûr, c’est un petit peu plus physique mais je sens que je suis devenu plus fort, donc le tout s’équilibre. Je vois vraiment quelques rookies qui n’ont peut-être pas fait leur boulot, et les 10 ou 15 derniers tours pour eux deviennent un petit peu douloureux. »

Que Daniel Ricciardo soit plus en forme que l’an dernier ou non, sa Red Bull, de toute manière, ne lui permet de jouer le titre mondial. L’Australien doit regarder à distance le duel entre les Mercedes et les Ferrari. Il reconnaît volontiers être déçu du déroulement de cette saison.

« Je dirais que nous voulions être meilleurs. C’est sympathique d’obtenir quelques podiums d’affilée, mais nous aurions adoré avoir un record comme Sebastian Vettel – être premier ou deuxième tout le temps. Mais bon, nous sommes conscients de notre situation, donc nous devons commencer à rattraper notre retard. Je sens vraiment que nous avons appris davantage durant les deux dernières courses que lors de toutes les autres courses. Et cela va vraiment accélérer notre progression. »