Après son Grand Prix à domicile en Australie, très décevant, direction la Chine pour Daniel Ricciardo.

Le pilote Red Bull Racing espère évidemment un meilleur résultat à Shanghai, même si, sur le papier, sa RB13 devrait y être moins performante que la Ferrari SF70H et la Mercedes W08, faute d’un moteur aussi puissant. Le châssis n’est également pas encore au niveau.

Qu’importe, Ricciardo espère bien prendre du plaisir en Chine.

"Shanghai est un circuit que j’ai su apprécier fil du temps. Lorsque je m’y suis rendu pour la première fois, ce n’était pas l´une de mes pistes préférées et je n’y ai pas été très compétitif, mais, depuis que je suis chez Red Bull Racing, le circuit et véritablement l’un de mes préférés et j’y ai eu de bons résultats. A présent j’apprécie vraiment le circuit et de retourner en Chine."

L’Australien apprécie en effet beaucoup Shanghai même s’il a un regret...

"Malheureusement la ville est assez éloignée du circuit mais je prends quand même le temps de visiter chaque année, car c’est un endroit plutôt cool. C’est une ville très internationale, avec une bonne vie nocturne et avec d’excellents restaurants, vous pouvez vraiment trouver tout et n´importe quoi là-bas."

Après la Chine, la Formule 1 se rendra directement à Bahreïn, ne laissant que trois jours au pilote pour souffler.

"Bahreïn est vraiment très différent de Shanghai mais c’est ensoleillé, l’hôtel où nous logeons est vraiment beau et c’est proche de la plage et de l’océan. Il y a là comme une sorte d’ambiance de vacances, et la plupart du temps je peux me relaxer et me balader dans l’hôtel en maillot de bain."

"Depuis que la course à Bahreïn se déroule de nuit, je pense que l’événement a réellement pris vie. C’est comme Shanghai, dans le fait que Sakhir n’a jamais été un de mes circuits favoris, mais il est possible d’y avoir de bons résultats et ces deux courses sont donc devenues des courses que j’apprécie vraiment."