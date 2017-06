Daniel Ricciardo estime, comme Niki Lauda, que Sebastian Vettel a bien "pété un câble" hier, en course, en allant volontairement donner un coup de roues à Lewis Hamilton.

L’Allemand a voulu se faire justice lui-même en pensant que le Britannique l’avait testé au freinage au moment où la course allait être à nouveau relancée.

Pour l’Australien, qui a été l’équipier de Vettel lors d’une saison difficile pour Red Bull Renault, en 2014, ce n’est pas une grande surprise.

"Sebastian ne réfléchit pas assez avant d’agir, parfois. Il est probablement un peu trop contrôlé par sa passion et sa faim de bons résultats. Il devrait apprendre à se freiner de temps en temps," dit le vainqueur de la course.

"Je respecte beaucoup Seb pour son implication et son amour du sport, mais cela tourne parfois à trop de passion et à de l’agressivité. J’aime voir ça en lui mais parfois ça va trop loin. Comme ce qu’on a tous vu en course... ou parfois c’est à la radio, comme l’an dernier. Parfois il devient fou. Il dit cela à chaud... dans l’intensité du moment."

Vettel est persuadé que Hamilton a davantage ralenti que d’habitude à cet endroit, ce que les données recueillies par la FIA ont infirmé. Et même si c’était le cas, ce n’est pas une raison pour se faire justice selon Ricciardo.

"Que Lewis ait ralenti ou pas, il a tous les droits de dicter son rythme. Il est le leader et il était trop tôt pour lui pour accélérer. Il fallait attendre que la voiture de sécurité s’en aille et personne ne s’attend de toute manière à relancer la course dans ce virage. C’est au virage suivant que cela se passe, le dernier avant la ligne droite. Je crois simplement que Seb s’est un peu trop excité."