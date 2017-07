Daniel Ricciardo a fait équipe avec Sebastian Vettel chez Red Bull en 2014 et contrairement à beaucoup d’observateurs, n’a pas été surpris du coup de sang de l’Allemand contre Lewis Hamilton à Bakou. Pour l’Australien, cela fait partie de la personnalité très compétitive du quadruple champion du monde.

"Je ne dirais pas que cela a dépassé son caractère" précise Ricciardo. "Il a montré dans le passé qu’il est très compétitif. Vous entendez à la radio qu’il dit parfois ce qu’il pense, et même avant de le réfléchir. Cette manœuvre était la même chose, il l’a fait avec l’adrénaline du moment".

"Il a réagit très vite et s’est sûrement dit après coup : "Merde je n’aurais pas dû faire ça". Mais cela fait partie de sa personnalité. Je ne peux pas dire que je n’aime pas ce côté-là chez lui. Une partie de moi admire la passion qui l’anime pour gagner. Nous savons qu’il peut réagir au quart de tour et ça ne me pose pas de problème. La pénalité était justifiée".

Concernant la course à venir, celle à domicile pour Red Bull, l’Australien pense que son équipe se rapprochera encore un peu de Mercedes et Ferrari, bien qu’un écart devrait subsister selon lui.

"Nous verrons, j’espère terminer au moins cinquième mais j’aimerais que l’on se rapproche. Nous sommes de plus en plus fort mais ce circuit n’est ni le meilleur pour nous, ni le pire. Max y a signé un podium l’an dernier donc nous pouvons peut-être réussir un résultat correct. Mercedes et Ferrari seront encore les équipes les plus rapides ici, surtout Mercedes. C’était la plus rapide à Bakou et l’Autriche leur réussit souvent".

"Ils ont un coup d’avance sur tout le monde. Le premier secteur se fait plus ou moins uniquement à la puissance et même si nous arrivons à les égaler dans les deuxième et troisième secteurs, ils seront tout de même les plus forts" conclut-il.