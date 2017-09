Daniel Ricciardo a déjà fait de Singapour un circuit favorable à une 2e victoire de Red Bull Racing cette saison.

Mais le pilote australien précise qu’il pense que ce ne sera pas la seule chance de son équipe d’ajouter une victoire au compteur de 2017, après celle, surprise, obtenue à Bakou.

"Je crois que Singapour ne sera pas notre seule chance de gagner en cette fin de saison. Mais ce sera, assurément, l’une de nos meilleures chances," explique-t-il.

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, place Ferrari et Red Bull devant son équipe pour cette course très particulière. Ricciardo n’a pas envie de lui donner tort, après avoir fini dans les roues de Nico Rosberg l’an dernier.

"Je suis parti 2e et j’ai fini 2e lors des deux dernières courses sur ce circuit, avec le meilleur tour en course à chaque fois. Mon but est clairement de signer la pole cette année et d’améliorer d’une place (la victoire) en course."

Sa recette pour réussir sur ce circuit urbain est simple.

"Il faut construire son week-end petit à petit, séance après séance, sur un circuit urbain comme celui-là. Et, à partir d’un moment, il faut commencer à prendre des risques. Le faire tout de suite n’a aucun sens."

Ricciardo explique que Singapour exige une préparation particulière.

"Je me prépare toujours à cette course avec un entrainement pour m’acclimater aux conditions sur place. Vous pouvez ressentir la chaleur dans la voiture. Mais, quand vous vous arrêtez au garage, ou après la course, quand l’adrénaline redescend, vous la ressentez encore plus. Alors, après la course, je peux facilement absorber jusqu’à 5 litres d’eau pour me réhydrater avant de me coucher."