Daniel Ricciardo admet qu’il aimerait bien se retrouver assez vite dans une voiture capable de disputer le titre pilotes.

C’est ce qu’il pensait trouver en passant de Toro Rosso à Red Bull, en 2014. Mais le règlement technique a été profondément changé cette année-là, avec l’arrivée des V6 turbo hybrides qui a fait passer la domination du camp de Red Bull à celui de Mercedes.

"Je me faisais une joie d’aller chez Red Bull en 2013. Sebastian Vettel y avait signé plus de victoires cette année-là... que toutes les victoires que nous avons eues depuis ! Je suis arrivé dans cette équipe en pensant que c’est la meilleure voiture. Donc il y a eu pas mal de frustration quand 2014 est arrivé," explique Ricciardo à Monza.

"2015 a été une nouvelle douche froide. Très froide. J’avais vraiment cru que nous pourrions jouer le titre, que nous avions corrigé les erreurs de 2014. Je suis devenu encore plus frustré, un gars encore plus malheureux. Je n’étais plus moi. Alors j’ai changé de point de vue pour 2016. Parce que la frustration n’aidait pas à être plus performant."

Cette année, avec les nouveaux règlements, nouvelle désillusion. La Red Bull censée dominer grâce au retour en force de l’aérodynamique est toujours la 3e force du plateau.

Ricciardo a toutefois signé une victoire inespérée dans le chaos de Bakou. Et plusieurs podiums au mérite lors de ces dernières courses.

"Je savoure ces podiums jusqu’à la dernière goutte. Je les adore parce que je sais que nous n’avons pas la voiture pour y être à la régulière. Je vois Seb et Lewis là-haut tout le temps et j’aimerais évidemment être à leur place. Il y a encore une forme de frustration. Je me dis que si seulement j’avais leurs voitures, je serais aussi au sommet de mon art."

"Mais j’ai passé cette phase où je me démotive à cause de ça. Je vois les choses dans leur ensemble. Tout ce que vous apprenez est une opportunité pour devenir plus fort. Et le jour où j’aurai cette voiture pour gagner le titre, ce sera bien plus facile. Je capitalise sur tout ce que j’apprends."