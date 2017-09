Daniel Ricciardo a répété qu’il souhaitait que cette année 2017 serve de base de lancement à une bien meilleure saison en 2018 pour son équipe, Red Bull Racing. Sans quoi, il l’admet, il songera à partir ailleurs si une bonne opportunité s’offre à lui.

Le contrat à très long terme de l’Australien avec la filière Red Bull s’arrête en effet au 31 décembre 2018.

"Nous devons vraiment faire en sorte que notre bonne lancée de cette 2e partie de saison soit maintenue au début de l’année prochaine. Parce qu’à chaque fois, on a l’impression de partir du bon pied et nous avons en fait reculé lorsque la nouvelle saison arrive. Alors nous devons faire un vrai pas en avant afin de vraiment être en position de nous battre pour les titres l’an prochain," explique Ricciardo.

"Cette année, nous ne gagnerons pas de titre. Il faudra vraiment que nous soyons en position de le faire dans un avenir proche pour me convaincre, réellement, de rester (après 2018)."

Ricciardo voit en effet le temps passer et les Grands Prix se succéder sans que la performance soit au niveau des ambitions d’une équipe comme la sienne.

"Oui le temps passe mais j’ai encore pas mal d’années à faire dans ce sport ! Evidemment je ne suis plus tout jeune, il y a de plus en plus de jeunes de 19 ans qui arrivent et ils auront encore plus de temps devant eux. Donc je souhaite me mettre en meilleure position qu’eux plus rapidement. Si nous ne gagnons pas le titre l’an prochain, alors il devra y avoir des signes très clairs que nous pourrons le faire en 2019."

"J’ai toujours dit que si je ne devais gagner qu’un titre, ou mon premier titre, ce serait avec Red Bull. J’ai gagné des courses mais il reste ce dernier obstacle. Idéalement, avec eux. Dans l’intérêt de tous, nous voulons le faire ensemble."

Red Bull devrait avoir à composer avec un moteur Honda en 2019. Mercedes et Ferrari auront des baquets libres. Si on projette les performances actuelles à 2018, on se dit que Ricciardo devrait bien avoir à lorgner ailleurs....

"Ce serait nouveau pour moi, parce que j’ai toujours été sous contrat avec Red Bull. Comment je le vois ? A moi d’être aussi performant que possible, cela me donnera les meilleures chances de viser les meilleures équipes. Mais je ne vais pas commencer à y penser maintenant, ni au début de la prochaine saison, sinon cela va me distraire."