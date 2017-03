Même si Red Bull n’a pas autant roulé – et pas aussi vite – que Mercedes lors des deux premiers jours d’essais à Barcelone, Daniel Ricciardo n’en démord pas : oui, Red Bull peut battre Mercedes dès cette année. L’Australien rappelle qu’il est encore bien tôt pour tirer des enseignements définitifs après deux jours seulement de roulage…

« Nous pouvons les battre. Le règlement est le même pour tout le monde, donc il n’y a pas de raison pour que nous ne passions pas devant eux au cours de la saison. »

« Mercedes peut, comme les saisons dernières, sortir forte des essais hivernaux, et avec de la fiabilité. Je pense que nous nous y attendions tous. Le règlement a changé, mais pas au point que Mercedes tombe de la 1ère à la 5e place. Nous nous attendons à ce qu’ils soient rapides : à quel point, nous n’en sommes pas encore certains, et c’est la même chose pour Ferrari. »

Mercedes a engrangé des dizaines de kilomètres de plus que la concurrence et se retrouve chaque jour en haut de la feuille des temps. Cependant, à l’image de son coéquipier, Max Verstappen ne s’en effraie pas outre-mesure.

« Je suis sûr qu’ils seront toujours rapides. Mais pour nous, pour le moment, il s’agit surtout d’avoir assez de roulage, et de voir si nous avons quelques problèmes. Je veux m’habituer à la voiture. Pour nous, c’était une journée très positive et nous nous concentrerons plus tard sur la performance » a déclaré le Néerlandais à l’issue de la deuxième journée d’essais.

Adrian Newey, l’ingénieur vedette de Red Bull, est un peu moins catégorique dans son discours que ses deux pilotes. Le sort de Red Bull dépendra aussi de Renault, rappelle-t-il avec une petite once d’incertitude…

« Sans aucun doute, c’est toujours une formule où le moteur est important. 1 % de puissance vaut un dixième, et 1 % d’aéro vaut aussi autour d’un dixième. Donc, si vous concédez 5 % avec votre moteur, vous devez trouver 5 % du côté de l’aéro pour être dans les mêmes temps. Nous sommes toujours en train d’essayer d’améliorer notre châssis, notre aéro, mais nous ne savons pas encore... Nous ne savons pas ce que nous avons accompli pendant l’hiver. Sommes-nous meilleurs ou moins bons que nos rivaux ? Nous n’en avons aucune idée. »