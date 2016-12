Daniel Ricciardo n’a pas caché que le baquet libre chez Mercedes constituerait un "sacré bon cadeau de Noël" à quiconque le récupérerait.

Mais le pilote Red Bull Racing estime être dans la meilleure équipe pour la saison 2017. Avec un changement de règlement qui favorise à nouveau les châssis et l’aérodynamique par rapport aux moteurs, son équipe devrait pouvoir sortir son épingle du jeu selon lui.

"Je crois que je suis dans la meilleure équipe possible. Si vous êtes un homme habitué à faire des paris, vous pourriez vous poser la question de savoir pourquoi Mercedes ne continuerait pas à gagner, encore. Mais je crois honnêtement que Red Bull est une meilleure équipe pour 2017," confie l’Australien.

"Red Bull a une attitude très déterminée à l’heure actuelle, nous ne sommes pas en train de rester sur nos acquis. Nous sommes tellement motivés, nous avons toutes les ressources derrière nous et je sens une grande dépense d’énergie dans ce nouveau projet."

"Renault a vraiment tenu ses engagements avec ses améliorations cette année," ajoute Ricciardo. "Alors tout le monde est en ordre de marche pour pousser pour 2017."

"Evidemment, vous savez que Mercedes sera rapide, mais ils auront peut-être plus une tendance à rester sur leurs acquis alors que nous, absolument pas. Nous avons eu de meilleurs résultats que prévu cette année et nous devrions en être heureux. Mais non, nous voulons bien plus, nous voulons reprendre la main au sommet et tuer la concurrence !"

La clé sera-t-elle encore la compétitivité du nouveau moteur Renault ?

"Bien entendu, avec tout cet appui aérodynamique en plus, nous allons avoir besoin d’encore plus de puissance que cette année. Mais nous avons une approche plutôt agressive. Je pense que nous devons tenter le coup et maximiser tout ce que nous avons avec l’aérodynamique. Si nous abordons les choses de manière trop conservatrice, nous ne pourrions pas en tirer le meilleur. Et l’appui généré pourrait compenser les pertes en ligne droite."

"Il nous faudra aussi de la fiabilité avec le nouveau moteur. Mais le temps joue en notre faveur et il semble que tout va dans la bonne direction. Je ne sais pas ce que font Mercedes et Ferrari mais je sais que, pour nous, par rapport à ce que j’ai vu et ce qu’ils ont fait dans le passé, tout semble bien se passer."