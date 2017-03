Les essais de Barcelone ont placé Mercedes et Ferrari en favoris de cette nouvelle saison, plutôt que Red Bull, qui est apparue un peu en retrait sur le plan de la fiabilité. Daniel Ricciardo a même tenté de chiffrer l’écart qui le sépare encore des Flèches d’Argent, et l’évalue à « moins d’une demi-seconde » au tour. « Moins », mais jusqu’à quel point ? Ricciardo avoue ne pas le savoir encore.

« Je pense que nos vitesses de pointe ont été assez bonnes à Barcelone. Nous savons que nous n’allons pas assez vite en ligne droite mais je pense que nous sommes plus proches que l’an dernier, donc nous verrons quand tout le monde révélera son jeu ce week-end. »

L’Australien ne s’inquiète pas non plus de la fiabilité (et notamment de l’ERS) du nouveau moteur Renault.

« J’ai eu quelques contretemps durant les essais, mais ce n’était rien de spectaculaire. A considérer les dernières années, au moins depuis que je suis chez Red Bull, les essais hivernaux ne sont jamais passés sans problème pour nous. Je pense que cette année était probablement la meilleure depuis mon arrivée dans l’équipe [en 2014]. »

« Nous savons que la situation peut se retourner. En 2014, ici, même la fiabilité [à Melbourne] était assez impressionnante si l’on considère la fiabilité que nous avions eue aux essais. Donc ce n’est pas un sujet d’inquiétude pour moi. Tout au long de la saison, peut-être que des choses arriveront, vous devez toujours être préparé pour tout, mais nous arrivons ici assez en confiance. »

De l’autre côté du garage, Max Verstappen semble se méfier plus encore de Ferrari que Daniel Ricciardo.

« Je pense que Ferrari, ces dernières années, ont toujours été très rapides lors des essais hivernaux, mais il semble qu’ils aient construit une très bonne voiture. Je les vois défier aussi Mercedes, donc ce sera intéressant de voir ce qu’il se passe ici. Cette piste n’est pas non plus Barcelone, chaque voiture peut avoir un comportement un peu différent sur chaque piste. »

Le Néerlandais fait toute confiance à ses équipes techniques pour rattraper un éventuel retard constaté en début de saison.

« Il est toujours trop tôt pour le dire, j’imagine. Nous devons attendre et voir. Avec ces voitures, vous pouvez mener un plus ample travail de développement que l’an dernier, quand nous avions déjà eu plusieurs années de développement autour de la même philosophie. Peut-être que le départ ne pourrait pas être aussi bon, mais vous pouvez développer très rapidement et changer les choses. Je pense que la voiture n’est pas mauvaise mais nous pouvons définitivement nous améliorer. »