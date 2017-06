Daniel Ricciardo a signé trois podiums consécutifs lors des trois dernières courses et estime que Red Bull a fait le plus dur pour corriger ses problèmes de début de saison, car il sent que ses retours techniques sont en corrélation avec les progrès de la RB13.

"Nous avons plus de régularité sur les retours de ma part et de Max depuis quelques courses, et ce que nous disons maintenant est plus visible sur les données, ce qui n’était pas le cas en début de saison" explique Ricciardo.

"Nous avons une bien meilleure corrélation depuis quelques courses et nous sommes désormais certains de la direction dans laquelle nous devons aller".

"Certaines choses amenées à Barcelone, où nous avons eu notre plus grosse évolution, ont fonctionné et d’autres non, et il était facile de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne marchait pas. Nous avons une direction précise plutôt que de chercher ce qu’il faut gagner à l’avant de la voiture ou à l’arrière".

Ricciardo explique que le point de vue des pilotes et des ingénieurs s’est rejoint mais que lorsque ce n’était pas le cas, il était difficile pour ces derniers de valider des changements sans en avoir de preuve par les chiffres.

"De ce que je comprends, ils savent maintenant ce qu’ils doivent faire. En tant que pilote, nous savions très tôt ce dont il y avait besoin sur la voiture mais ce n’était pas clair pour eux, les chiffres ne traduisaient pas nos faiblesses et ça ne correspondait pas. Désormais, ils peuvent le voir" conclut-il.