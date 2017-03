Appelé au devoir pour la première journée de cette deuxième semaine d’essais hivernaux, Daniel Ricciardo a vécu une journée solide à Barcelone, avec 89 tours au compteur et le deuxième temps en dessous de la minute 20 secondes. L’Australien sent que son équipe est en montée en puissance et continue à dévoiler le potentiel de sa RB13.

"Je sens qu’elle commence à bien évoluer et je suis optimiste sur nos capacités à trouver comment l’améliorer encore" explique l’Australien. "Je ne sais pas ce qu’il en est pour Mercedes et Ferrari, mais nous sommes à un bon niveau".

"Ferrari semble très rapide et je ne doute pas que Mercedes le sera aussi. Même si Williams n’a pas beaucoup roulé la semaine dernière, leur journée a été impressionnante, ils m’avaient donné une bonne impression et elle m’a été confirmée".

Quand on lui demande ce que Red Bull a en réserve, Ricciardo joue franc jeu : "Pour le moment, il n’y a pas de grand secret, nous ne planquons pas deux secondes dans notre poche. Nous sentons que la voiture en a encore dans le ventre mais je pense que c’est le cas pour tout le monde".

"Je n’espère pas que c’est le cas pour Williams, j’espère que c’était leur meilleure journée ! Je pense toutefois que Ferrari et Mercedes peuvent faire bien mieux. Une fois que ce sera le cas, nous verrons exactement où nous en sommes, mais nous ne sommes pas en mauvaise posture. C’est ma troisième journée dans la voiture et à chaque fois, je me sens encore mieux à son volant".