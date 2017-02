L’attente est enfin terminée pour les pilotes de Formule 1 qui reprendront le volant ce lundi à Barcelone pour les premiers essais d’intersaison. Daniel Ricciardo reconnaît que s’il avait envie de prendre des vacances en fin de saison dernière, la fièvre de la course lui manque de nouveau.

"Les week-ends de course m’ont manqué" explique Ricciardo. "A la fin de la saison, je voulais qu’on me laisse un peu tranquille avec tout ça et qu’on me donne des vacances, mais maintenant que le début de saison arrive, j’ai soif de compétition".

"Tout le monde a posté des photos de sa préparation sur les réseaux sociaux mais il est temps de voir ce qu’il va se passer en piste. Je me fixe comme objectif personnel de retrouver la plus haute marche du podium, et si possible de la retrouver assez souvent pour être en lutte pour le titre mondial en novembre, c’est là mon réel objectif".

A deux jours des premiers essais d’intersaison et à l’aube d’un changement majeur de philosophie dans la conception des voitures, il est difficile pour chacun de se fixer de réels objectifs. Ceux de l’Australien restent assez génériques concernant ces deux sessions hivernales de préparation mais cela ne l’empêche pas d’avoir des espoirs définis pour le Grand Prix d’Australie.

"Les premiers essais seront stressants car on espère toujours que la voiture sera rapide et on le sent après quelques tours. La fiabilité est le plus important au niveau de l’équipe, et pour moi c’est voir si je suis prêt physiquement et m’adapter avant Melbourne si besoin. Bien sûr, l’important est aussi de préparer la saison au mieux" poursuit-il.

"Le fait que la première course se passe à Melbourne multiplie encore la tension et le sentiment amené par le début de saison. Pour moi, c’est encore plus intense car c’est ma course à domicile, et bien que je ne sache pas comment ça se passera, je veux réussir devant mon public et j’espère toujours être le premier Australien à m’y imposer. J’ai encore plus de pression mais c’est positif car tout le monde est derrière moi, et j’ai envie de donner à tout le monde une raison de faire la fête le dimanche".