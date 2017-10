Daniel Ricciardo a fortement suggéré qu’il aimerait bien signer un contrat avec... Mercedes.

Le pilote australien, qui a encore un an de contrat à faire avec Red Bull, a admis être surpris par le fait que Max Verstappen, son équipier, s’engage aussi tôt jusqu’à la fin de la saison 2020.

Alors que Red Bull a clairement fait savoir qu’elle souhaitait maintenant s’assurer de la même façon les services de Ricciardo, ce dernier se verrait bien défier Lewis Hamilton à voiture identique.

"J’ai toujours dit, depuis longtemps, que j’aimerais me battre contre Alonso ou Hamilton. Alonso est chez McLaren, dans une situation qui n’est pas facile, donc cela ne me tente pas. Mais Lewis est au sommet de son art, chez Mercedes. Je voudrais bien le défier chez Mercedes," lance Ricciardo.

Il n’imagine pas aller chez Ferrari par contre.

"J’ai déjà défié et battu Seb chez Red Bull. Même chose avec Max, et ça va durer encore au moins un an. Mais je voudrais bien me mesurer à Lewis."

"J’ai encore du temps devant moi pour voir comment les transferts vont se dérouler pour 2019."

Ricciardo aime toutefois l’équipe pour laquelle il roule actuellement.

"J’aime beaucoup la marque Red Bull, j’aime beaucoup l’équipe. Nous allons bien ensemble. De ce côté il n’y a rien à dire. Mais j’arrive à un moment de ma carrière où la performance prime sur tout. Si je peux être dans un top team, avec une voiture très rapide, alors je n’ai pas à hésiter."

"C’est ce que Red Bull doit faire. Cela avance d’ailleurs dans la bonne direction. Mais les années se suivent et se ressemblent et nous perdons à chaque fois du terrain au début d’une saison. Les performances du début de l’an prochain seront un bon indicateur pour moi et mon avenir."