Daniel Ricciardo est sous contrat avec Red Bull pour la saison prochaine mais son nom revient régulièrement comme un candidat à un baquet Ferrari en 2019, lorsque Kimi Räikkönen sera de nouveau en fin de contrat. Bien qu’ayant dominé Vettel en 2014, Ricciardo ne se verrait pas le rejoindre chez Ferrari pour remplir le rôle de second aujourd’hui joué par le Finlandais.

"Je n’ai pas réfléchi aussi loin pour être honnête, au niveau de la qualité de vie que j’aurais là-bas" explique l’Australien. "Mais si j’étais en négociation avec une équipe, c’est la première chose dont je parlerais. Je voudrais le même matériel et ne pas jouer le second rôle".

"Je suis dans une position où j’estime que je devrais jouer à l’avant et si une équipe me disait "tu vas signer pour nous et jouer la demoiselle d’honneur (sic !) pour ce gars, je suis sûr à 100% que je ne signerais pas. C’est une chose que l’on aborde tôt dans les négociations. Il est évident pour tout le monde que Seb est heureux de son équipier".

Bien qu’il ne veuille pas jouer les faire-valoir, Ricciardo voit le temps passer et réfléchit à son avenir alors qu’il a désormais 28 ans. L’ancien pilote HRT et Toro Rosso a toujours avoué ne penser qu’au titre mondial.

"Je suis dans cette discipline pour gagner. pour moi, le succès sera désormais d’être champion du monde. J’ai eu la chance de gagner mais il faudrait maintenant gagner assez dans une saison pour que ça me mène au titre. C’est une chose qui nous fait ouvrir les yeux et l’on veut se mettre en bonne position".

"Il faut un peu de chance. Quand Lewis a quitté McLaren pour Mercedes, tout le monde pensait qu’il était fou mais regardez où il en est. Il faut toujours lire entre les lignes et voir ce qu’il se passera dans les prochaines années, pas juste dans la prochaine".