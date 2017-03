En 2016, Daniel Ricciardo a dû affronter un coéquipier qu’il n’attendait pas au début de la saison en la personne de Max Verstappen. Les deux pilotes Red Bull se sont frottés plusieurs fois, notamment en Malaisie. Cette année, si la Red Bull est compétitive, les deux pilotes pourraient même se battre pour le titre mondial. L’enjeu et la pression en seraient décuplés…

Du côté de l’Australien, on s’attend à un duel féroce et on prévient l’adversaire : Daniel Ricciardo ne restera pas immobile quand il faudra montrer une féroce détermination en piste.

« Je ne peux être naïf et penser que nous allons toujours nous adorer, peu importe tout ce qui arrive, même si nous sommes roue dans roue à chaque course. Nous sommes des compétiteurs. S’il y a de la tension, de la friction, au fur et à mesure de la saison, cela fait partie du jeu. »

Pourtant, l’Australien a une image de pilote sympathique, souriant, détendu. Mais une fois sur la piste, assure-t-il, la gazelle devient un lion…

« Quand je suis arrivé chez Red Bull, tout le monde a pensé : c’est simplement le type content et sympathique, il est rapide mais il ne peut pas courir de manière rude contre les pilotes de pointe. J’ai dû me défaire de cette réputation » se rappelle Ricciardo.

Et en effet, en 2014, l’ancien de Toro Rosso surprit tout le paddock en battant à la régulière son coéquipier et quadruple champion du monde, Sebastian Vettel.

« Les gens ont vu maintenant que je suis un pilote de course, que j’ai de grandes ambitions dans le sport, et je suis préparé à faire ce que je devrai faire pour cela » rajoute Ricciardo.

« Si Lewis me bat dans une Mercedes, je peux dire qu’il m’a battu parce que sa voiture est meilleure. Mais si Max me bat à chaque course, je n’ai plus d’excuses. Donc certainement, votre coéquipier est la personne numéro 1 que vous voulez battre. »

De son côté, face au discours offensif de Daniel Ricciardo, Christian Horner, le directeur de l’écurie, rappelle les impératifs de tout pilote sous contrat : mettre l’écurie avant toute chose.

« Je m’attends à une compétition serrée entre eux deux. Mais la ligne rouge est de toujours travailler pour l’équipe. Nous n’allons pas créer un énorme règlement pour prévoir chaque scénario. Les règles d’engagement sont claires. La priorité est l’équipe. Nous attendons d’eux qu’ils soient rudes, mais justes. Ils auront le même équipement, la même chance, les mêmes opportunités. »

Daniel Ricciardo, en écho avec le discours de son patron, assure que s’il prendra des risques, il le fera « proprement ».

« Si je vais courir, je prendrai tous les risques », conclut-il néanmoins. Horner en aura-t-il des sueurs froides ?