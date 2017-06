Il y a finalement une Red Bull sur le podium de ce Grand Prix. Daniel Ricciardo a profité du mauvais départ et des problèmes de Ferrari (et de son équipier, Max Verstappen) pour prendre la 3e place du Grand Prix du Canada.

L’Australien admet qu’il a eu la vie dure pendant les 70 tours de la course.

"Je me suis seulement amusé quand j’ai vu le drapeau à damier !" lance Ricciardo sur le podium.

"C’était vraiment dur pour moi. J’ai dû défendre ma position pendant toute la course. Nous n’étions pas très rapides pour être honnête."

"J’ai eu de la pression, de la pression et encore de la pression. Je ne pouvais pas me permettre de faire la moindre erreur avec les Force India derrière moi. C’est devenu très chaud en fin de course."

"Ce Grand Prix a été un vrai test pour ma concentration mais je pense avoir apprécié ça. Et c’est génial de finir sur le podium."

Christian Horner se réjouit évidemment de ce podium.

"Nous avons vraiment fait des grands progrès ce week-end, sur un circuit qui ne nous était pas favorable. C’est juste dommage d’avoir perdu la voiture de Max Verstappen si tôt sur un problème. Daniel a été parfait et il mérite ce podium."