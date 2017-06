Comme l’an dernier, Daniel Ricciardo aborde le Grand Prix du Canada après avoir signé un podium à Monaco. Cette saison en revanche, aucune frustration pour lui puisque la Red Bull est un ton en dessous de ses concurrentes directes, la Mercedes et la Ferrari.

"J’aime le Grand Prix du Canada et c’est mon type de circuit. C’est un autre circuit urbain où l’on se rapproche des murs, j’ai déjà gagné ici et on s’amuse bien sur la piste et en dehors" déclare Ricciardo. "C’est difficile de bien appréhender ce circuit et il y a beaucoup de virages qui sont complexes".

L’édition 2016 de la course canadienne n’avait pas souri à l’Australien qui avait terminé à une lointaine septième place après avoir eu du mal à gérer les conditions climatiques particulières.

"J’étais satisfait de mon tour de qualification l’an dernier et la dernière chicane était amusante, mais j’aimerais surtout retrouver le podium. Il y faisait également très froid il y a un an et c’était une très mauvaise chose. On commençait tout juste à atteindre les bonnes températures après plusieurs tours et ce serait bien qu’il fasse plus chaud cette année" analyse-t-il.

Ricciardo est satisfait de revenir sur le continent Nord-Américain : "Je vais passer du temps aux Etats-Unis avant de me rendre sur le Grand Prix. Des amis doivent venir avec moi donc nous irons sûrement en Californie et peut-être faire un road trip après le week-end. Mais avant cela, je veux obtenir un bon résultat devant le fabuleux public canadien".