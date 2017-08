Daniel Ricciardo est monté sur un podium inattendu aujourd’hui à Spa.

Grâce à la voiture de sécurité et à la pénalité de Kimi Raikkonen plus tôt dans la course, l’Australien et sa Red Bull ont réussi à se défaire des deux Finlandais du plateau, Raikkonen et Valtteri Bottas finissant derrière lui.

"J’avais un très bon rythme en course aujourd’hui, surtout lors du dernier relais," confie Ricciardo.

"C’est sûr que nous avons été aidés par la voiture de sécurité, elle est sortie au bon moment pour nous. Nous avons aussi profité du stop & go de Kimi. Au restart, j’ai tout donné, une opportunité s’est présentée pour doubler Valtteri et je l’ai saisie."

"Je ne suis pas du genre à laisser passer ma chance alors je suis heureux de ce podium. Toute l’équipe était derrière moi après l’abandon de Max (Verstappen). Merci d’ailleurs à tous les fans hollandais de ne pas être partis après ça. Ils m’ont aussi soutenu. Je suis certain qu’ils auraient préféré voir Max gagner, alors j’apprécie leur enthousiasme et leur soutien."