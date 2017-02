Les personnalités du paddock sont de plus en plus nombreuses à tirer la sonnette d’alarme avant le début de la saison. Après Patrick Head encore récemment, c’est au tour de Daniel Ricciardo de s’inquiéter de la possibilité de dépasser avec le règlement qui entrera en vigueur cette année.

Le pilote australien ne pointe pas du doigt l’augmentation de l’appui aérodynamique, mais un problème encore plus simple : l’étroitesse des circuits avec des voitures plus larges…

« Les voitures vont être plus rapides, les pneus plus larges, donc peut-être que sur des circuits étroits, ce pourrait être un peu plus difficile, en particulier avec une voiture plus large. Il y aura un peu moins d’espace à exploiter pour se créer des opportunités » a averti Ricciardo. Les dépassements sur des circuits étroits seront donc plus difficiles – les rares tentatives à Monaco que l’on a vues ces dernières saisons pourraient ainsi se réduire à néant.

En plus d’être plus larges, les voitures seront plus rapides en virage et donc plus physiques à conduire. Comme ses homologues, Daniel Ricciardo s’y prépare en s’entraînant plus durement que d’habitude, entre Los Angeles et Perth.

« Nous ne nous entraînons pas pour perdre du poids, mais pour prendre un peu de muscle et gagner un peu de force, parce que si les voitures sont bien plus rapides en virage, les forces-G et l’impact physique sur le corps seront plus élevés, donc le plus important, c’est la force de supporter cela » a précisé l’Australien.

Une dernière conséquence du nouveau règlement pourrait être de bouleverser la hiérarchie et de renverser la suprématie de Mercedes. Mais Daniel Ricciardo ne se livre pour le moment à aucun pronostic précis.

« Je pense qu’il y aura des changements. Mais pour savoir à quel point la hiérarchie sera modifiée… il faut attendre pour être fixés. Je crois toujours que Mercedes et Red Bull seront à l’avant, mais je l’espère, pas dans le même ordre qu’en 2016. »

Quant à se fixer un but pour cette année, ce n’est pas encore le moment.

« Je n’aime pas dire que je veux être sur le podium à Melbourne ou faire ça à tel autre endroit. Je veux juste faire de mon mieux et être prêt pour chaque course. Je l’ai dit depuis des années, la seule chose que je veux, si on peut qualifier ça de but, c’est que quand je quitte un circuit le dimanche soir, je ne veux pas penser que j’aurais dû faire ceci ou cela. Je veux tout donner sur la piste, tout le temps. »