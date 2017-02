Daniel Ricciardo s’est préparé à affronter des voitures bien plus violentes que celles qu’il a précédemment conduites en Formule 1. Bien qu’il soit au courant des changements techniques, l’Australien s’amuse à reconnaître qu’il est un peu dépassé par les détails de ces nouveautés.

"Tout le monde demande ce qui a changé techniquement, ce qui n’a pas changé, et pour être honnête je n’en sais pas plus que vous, je monte dans la voiture et je pilote !" plaisante-t-il. "Les pneus sont plus larges, ce que tout le monde aura vu, et ça nous donnera une adhérence plus importante, donc plus de vitesse en courbe. Les voitures seront plus difficiles à conduire sur le plan physique car elles iront plus vite et qu’elle nous feront dépenser plus d’énergie et plus de force".

"On a eu la possibilité de prendre un peu de poids cet hiver pour avoir plus de muscles et mieux résister aux forces que l’on subira. Je pense que si l’on va plus vite, tout arrivera plus brutalement et il nous faudra de meileurs réflexes pour anticiper les virages, mais aussi le comportement des autres pilotes. Heureusement je suis encore jeune et mes yeux arrivent bien à analyser ce qu’il se passe devant moi !"

Ricciardo a pu voir un aperçu de la nouvelle création d’Adrian Newey et a également suivi de près les présentations des nouvelles monoplaces concurrentes : "De ce que j’en ai vu, les voitures seront plus belles cette année, j’ai vu des images de la RB13 et elle est magnifique. Les F1 ressembleront enfin aux voitures les plus rapides du monde".

Red Bull aura, selon lui, une belle base de départ après une saison réussie en 2016. L’équipe a remonté la pente suite à une année 2015 difficile et peut en tirer des leçons pour l’avenir.

"L’équipe entière a énormément de choses à tirer de l’année dernière pour construire la saison 2017. Tout le monde a un très bon état d’esprit, nous avons tous envie de signer de très bons résultats et nous sommes dans une bonne dynamique. Ce sera différent pour nous, les voitures seront différentes, plus physiques. Concernant la compétition, elle sera sûrement plus intense".