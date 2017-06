Le vainqueur du Grand Prix de Bakou, Daniel Ricciardo, ne pense pas que Lewis Hamilton a voulu tester Sebastian Vettel au freinage dimanche.

C’est ce qu’ont prouvé les données de la télémétrie de la Mercedes, dimanche, lors de la course et conduit les commissaires à pénaliser Vettel uniquement, pour son coup de roue.

"Je ne pense pas que Lewis aurait même pu penser à le faire. Parce que ça n’a pas de sens, parce que vous risquez quand vous endommage votre voiture," explique Ricciardo.

"Il n’y a aucune raison pour lui de penser à ce genre de choses parce qu’il est le leader. Et en tant que leader il peut dicter son rythme. Si vous allez à fond pour chauffer vos gommes et qu’ensuite vous freinez très fort pour chauffer les freins, alors c’est une autre histoire. Mais ce n’était pas le cas."

"Quand c’est arrivé, il allait si lentement à cet endroit. C’est bien difficile de qualifier cela de test au freinage à cette vitesse."

La question se pose maintenant de savoir si Vettel doit comparaitre devant le Tribunal Sportif de la FIA pour une sanction complémentaire, plus grave que les 10 secondes de stop and go infligées pendant la course.

Selon Ricciardo, "cette pénalité était assez juste. C’est de la compétition pure et parfois cela peut entrainer des réactions, surtout avec toutes ces relances, vous ne cessez de vous stresser ou de vous relaxer. C’est une réaction un peu instinctive à ce moment. On connait tous Sebastian et on sait qu’il réagit sur le coup des émotions. Mais pour moi ça doit s’arrêter là."