Daniel Ricciardo a tenu à relativiser la frustration dont il a fait part dans les médias lors du week-end de Sotchi... au point que certains le voient déjà négocier une sortie de contrat anticipée avec Red Bull afin de rejoindre Ferrari ou Mercedes.

L’Australien admet que la situation "n’est pas facile à vivre" mais il n’en est pas encore à courtiser d’autres équipes. Et notamment Ferrari.

"Je veux bien entendu être dans la voiture la plus rapide si c’est possible, mais il n’y a rien en cours de ce côté-là," répond-il lorsqu’on lui demande si un transfert chez Ferrari est possible pour 2018.

"Ce n’est pas dans ma tête pour le moment," assure Ricciardo, qui souhaite encore faire confiance à Red Bull pour rattraper la situation.

"A l’heure actuelle, nous ne sommes pas dans la bataille pour le titre mondial. Mais si nous sommes forts à Barcelone (avec la version B de la RB13), alors cela pourrait être un tournant dans notre saison."