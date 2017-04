Cette fois, c’est sûr : pour Daniel Ricciardo, sa monoplace ne lui permettra pas de jouer le podium à la régulière à Sotchi. Cet après-midi, les Red Bull ont rendu environ 1,5 seconde aux Ferrari.

L’Australien se dit réaliste mais pas dépité par la performance de sa RB13 en Russie.

« Tout s’est bien passé. Je pense que nous avons eu des signes positifs tout au long de la journée. Il y a eu des petits hauts et des petits bas. Nous avons juste probablement manqué de constance d’un relais à l’autre. Mais j’ai senti que nous progressions dans la bonne direction. »

« Nous savons ce que nous avons et nous essayons évidemment de faire ce que nous pouvons avec la voiture et le package actuels. Mais nous n’avons pas d’espérances trop élevées ce week-end. Nous essaierons et ferons ce que nous pouvons, et ensuite, j’espère que nous pourrons nous battre pour un peu plus de choses dans quelques semaines. »

« Nous n’avons jamais connu beaucoup de succès sur cette piste les précédentes années, donc dire que nous ferons mieux qu’une 5e place dimanche n’aurait aucun sens. »

Daniel Ricciardo était plus proche de Felipe Massa en essais libres que de de Valtteri Bottas ce vendredi et il n’ignore pas que cela traduit le véritable rythme de la Red Bull à Sotchi.

« Je ne suis pas pessimiste, j’essaie juste d’être réaliste. La Williams a été compétitive sur ce circuit par le passé, et ils étaient déjà compétitifs à Bahreïn il y a deux semaines. Nous pourrions nous battre contre Williams pour la 5e place, mais nous ne pourrons lutter avec Ferrari et Mercedes. Ces deux équipes sont hors de notre portée ce week-end. »

Max Verstappen s’est arrêté en fin de séance, son écurie suspectant un problème de pression d’essence 20 minutes avant la conclusion de la journée. En accord avec son coéquipier (qu’il a devancé de 4 dixièmes cet après-midi), il pense que Red Bull ne pourra jouer le podium.

« La piste n’est simplement pas bonne pour nous, en raison des longues lignes droites, donc nous essaierons d’en tirer le meilleur. C’est dommage de ne pas avoir fait de longs relais en essais libres, mais c’est ainsi. Daniel a fait un long relais, donc nous pourrons regarder dans ses donnes pour la course de dimanche. »

« Nous devons simplement regarder ce que nous pouvons améliorer pour demain. Cette piste, de toute façon, n’est pas notre piste favorite, donc nous essaierons simplement d’en tirer le meilleur. »

« Nous sommes un peu en-dessous au niveau de la puissance, en particulier ici – et nous n’avons pas déjà l’appui que nous voulons. Ensuite, vous mettez les virages et les lignes droite ensemble… et cela rend le tout un peu plus ardu pour nous. »