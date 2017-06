Daniel Ricciardo a remporté cette après-midi le Grand Prix d’Azerbaïdjan, au terme d’une course folle marquée par de très nombreux rebondissements.

L’Australien n’en revenait pas sur le podium d’avoir pu porter sa Red Bull jusqu’à la 1ère place !

"C’était génial. C’était très très bon. C’était fou ! Je crois que tout le monde s’est amusé aujourd’hui," lance Ricciardo.

"Je n’arrive pas à y croire. Cette course a été folle, géniale... complètement dingue. Nous savions que le podium était une possibilité après le nouveau départ et nous avons entendu que Lewis et Seb étaient sous enquête."

"J’ai dû faire un arrêt non prévu en début de course, j’avais des débris dans les écopes de frein. Je suis descendu à la 17e place. Alors gagner ? Non je n’y ai pas vraiment cru ! Je n’aurai pas misé tout mon argent là-dessus."

"Mais, cette année on a eu la course folle que tout le monde attendait l’an dernier. C’était le chaos. On a réussi à l’éviter, comme je le souhaitais hier et ça a payé aujourd’hui."

"Dans le tour de décélération, j’ai juste remué comme je le pouvais dans mon baquet !"