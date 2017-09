Red Bull est plus en forme que prévu à Sepang : Max Verstappen signe le 3e temps et Daniel Ricciardo le 4e.

Les deux hommes ont évidemment profité du problème moteur de Sebastian Vettel mais ils ont battu la Mercedes de Valtteri Bottas à la régulière. Ricciardo est heureux de cette séance.

"Si on est honnête, ce sont les Ferrari qui ont été le plus constantes ce week-end. Mercedes n’a pas encore montré tout son potentiel, et de notre côté, nous ne sommes pas complètement satisfaits même si notre voiture est rapide. On espère trouver encore un petit quelque chose pour faire la différence," commente Ricciardo.

"Si la course se déroule sur le sec, il faudra opérer dans la bonne fenêtre de température des pneus. C’est essentiel parce qu’il suffit de 5 degrés d’écart et cela peut être le jour et la nuit en termes de performance."

"Maintenant, s’il pleut, nous serons évidemment très heureux. Nous serons sans doute davantage en position de troubler le match Ferrari-Mercedes. Dès le départ, on tentera de leur mettre la pression."

"Mercedes veut que nous soyons rapide," ajoute l’Australien. "Parce que cela permettra de garder Vettel derrière. C’est du gagnant-gagnant."

Ricciardo lance une plaisanterie pour ne pas changer.

"Aujourd’hui, j’ai offert un demi-dixième à Max pour son anniversaire. Il a 20 ans ! Il est vieux maintenant. Je voulais évidemment finir devant lui mais je vois l’écart avec Hamilton et, 5 dixièmes, ce n’est pas si mal sur un tel circuit. 4e c’est bien, j’ai gagné de cette place l’an dernier !"