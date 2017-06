Le clan Red Bull a récemment rencontré, "en secret", le grand patron de Liberty Media, le milliardaire américain, John Malone.

Malone et Dieter Mateschitz, le patron de Red Bull, ont évoqué ensemble l’avenir de la Fomrule 1 et sa promotion, un domaine où la marque de boissons énergisantes a montré toute son expertise depuis plus d’une dizaine d’années.

Mais, selon le Bild, un sujet plus important a dominé les débats : les moteurs.

Red Bull souhaite clairement, pour les saisons 2021 et suivantes, des moteurs moins chers, plus simples sur le plan technologique et, surtout plus bruyants. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour que des constructeurs indépendants puissent rejoindre le sport.

Helmut Marko et Christian Horner évoquaient ainsi récemment Cosworth et Ilmor mais d’autres constructeurs pourraient aussi être tentés par l’aventure. Red Bull espère ainsi convaincre le groupe Volkswagen d’engager l’une de ses marques.

Cette vision du moteur de 2021 est aussi partagée par Mercedes. Toto Wolff avait déjà fait savoir il y a quelques semaines que c’était la direction à prendre, en effet.

Niki Lauda ajoute aujourd’hui : "Nous devons nous mettre d’accord sur une solution pour l’avenir, mais une solution plus efficiente."