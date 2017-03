Tous les grands noms de la Formule 1 vont se retrouver en Angleterre, à Londres cette semaine, pour les premières réunions de travail avec Liberty Media, les nouveaux propriétaires du sport.

Les patrons des équipes sont tous conviés à rencontrer Chase Carey, Sean Bratches et Ross Brawn, pour commencer à discuter des actions à prendre, à court et moyen terme, avec toujours en toile de fond, le long terme.

Liberty Media devrait présenter aux 10 équipes son plan de marche général, sans rentrer encore dans les détails.

Les Accords Concorde, qui régissent l’aspect commercial de la Formule 1 jusqu’en 2020, seront aussi évoqués. Avec, dans l’idée, la signature de nouveaux accords qui seraient plus favorables aux petites et moyennes équipes dès 2018... sans toucher aux généreux bonus touchés par Ferrari, Mercedes et Red Bull ?

"Il y a un moment où nous allons commencer à procéder à des changements. Dès cette saison," prévient Sean Bratches, le responsable commercial de la F1. "Nous allons être très agressifs dans notre démarche. Nous allons essayer de nouvelles choses, le tout pour servir au mieux les fans de Formule 1."