Les représentants de l’écurie Renault e.dams, Alain Prost et Jean-Paul Driot co-propriétaires, Jérôme Stoll et Cyril Abiteboul respectivement Président et Directeur Général de Renault Sport Racing, ont présenté les nouvelles couleurs de la monoplace destinée à défendre les titres en Formule E.

La livrée fait la part belle au bleu et devrait être vue, dans une certaine mesure, en Formule 1 l’année prochaine.

C’est ce que confirme Cyril Abiteboul.

"Depuis quarante ans, l’activité de motoriste a été le fil conducteur de l’engagement de Renault en sport automobile, en Formule 1 et maintenant en Formule E. Seul constructeur actuellement impliqué dans les deux disciplines, Renault a développé de nombreuses synergies entre les deux programmes. C’est d’abord le cas sur le plan technique, avec une ingénierie commune. Je crois d’ailleurs que notre suprématie en Formule E s’explique en grande partie par l’expertise développée pour la Formule 1 depuis l’apparition des systèmes hybrides en 2009. Pour la saison 4, le défi de Renault Sport Racing consistera à équilibrer les ressources entre la défense des trois titres Équipes – en fournissant un service qui devra être particulièrement exemplaire dans cette saison de stabilité technique – et la préparation de la Saison 5, qui sera marquée par une évolution majeure de la réglementation. Ces synergies s’expriment aussi sur l’image : ainsi, la nouvelle livrée de la Renault e.dams préfigure déjà l’évolution de notre identité en Formule 1 pour la saison 2018."

Alain Prost ajoute être "ravi de lever enfin le voile sur les couleurs que nous utiliserons pour défendre notre titre en cette nouvelle saison. Notre objectif reste identique aux trois dernières années : remporter les championnats équipes et pilotes. Nous avons pu voir que la concurrence sera de plus en plus rude, des grands constructeurs automobiles nous ont rejoints au championnat mais nous avons une très bonne équipe et un très solide partenariat technique avec Renault."