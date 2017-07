Max Verstappen et son équipier Daniel Ricciardo décrochent respectivement les 4e et 5e positions à l’arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne ? Est-ce un résultat satisfaisant ? Pas vraimment. Mais cela aurait pu être pire.

"Je crois que cette cinquième place est ce que je pouvais espérer de mieux," déclare Daniel Ricciardo qui a pris le départ depuis la dernière ligne. "Je n’aurais pas pu me rapprocher plus de ceux qui étaient devant moi. Ce fut une course folle ! Je me suis battu du début à la fin et j’ai adoré ça."

"Je voulais prendre un maximum de temps TV à Lewis (Hamilton), c’était mon seul objectif, me mettre en évidence pour la télévision. J’attends maintenant avec une grande impatience la nouvelle évolution de notre moteur en Hongrie. Le circuit de Budapest est génial," ajoute l’Australien.

Le début de course de Verstappen n’a pas été des plus simples avec les attaques de Vettel. Ce duel a-t-il été correct selon Verstappen ?

"Oui, c’était correct. Je savais que j’étais un peu plus lent que lui, mais j’essayais seulement de rester devant lui en utilisant tous les moyens à ma disposition. Il ne m’a ps dépassé en piste et je suis très content de ça. Ce fut une journée positive pour nous. Nous avons été plus compétitifs en course qu’en qualification et cette quatrième place est un bon résultat," raconte Verstappen qui a été obligé de changer ses pneus dans l’avant-dernier tour sans que cela ne le pénalise trop.