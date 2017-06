Respectivement pilotes de développement et d’essais Renault Sport Formula One Team, Oliver Rowland et Nicholas Latifi retrouveront la piste après un mois de pause en F2.

Oliver Rowland voudra s’appuyer sur sa première victoire acquise à Monaco en mai pour maintenir son rival Charles Leclerc sous pression. Actuellement deuxième du championnat, le Britannique est l’homme en forme de ce début de saison puisqu’il a marqué des points à chaque course, à l’exception de l’épreuve sprint en Principauté.

De son côté, Nicholas Latifi espère que la malchance le quittera à Bakou après un meeting frustrant à Monaco. Le Canadien avait dû abandonner durant la course longue avant de manquer les points de justesse le lendemain. Après avoir été invité par Renault à revenir sur ses terres dans le cadre du Grand Prix du Canada, Nicholas tiendra Jordan King à l’œil. Ce dernier ne le devance que d’une unité au classement général.

Oliver Rowland : « Bakou est un circuit intéressant. L’an passé, j’y avais connu un week-end correct. J’avais terminé sixième de la première manche depuis la sixième place sur la grille. J’ai ensuite fini quatrième de la course sprint. La piste possède des sections étroites et des lignes droites rapides, d’où une expérience très agréable. Concernant le championnat, je pense que cela dépendra de ma vitesse en qualifications. Je dois progresser dans ce domaine. Nous savons où nous sommes bons et nous espérons nous appuyer là-dessus. »

Nicholas Latifi : « Je me suis rendu à l’atelier de DAMS avec Oliver pour préparer Bakou. J’en ai profité pour effectuer quelques séances au simulateur. C’est une belle piste, très intense au départ avec ces virages à angle droit, mais elle comporte également de longues sections rapides. Après Monaco, j’espère rebondir en marquant des points en Azerbaïdjan. Le week-end au Canada était amusant. Je suis toujours heureux de pouvoir assister à ‘mon’ Grand Prix parce que je crois vraiment qu’il s’agit d’un des meilleurs événements. C’était aussi agréable de voir ma famille et mes amis. J’ai essayé d’en apprendre un maximum aux côtés de l’équipe. »

A noter que Renault F1 fera aussi rouler Sergey Sirotkin ce week-end chez ART GP.

"Sergey Sirotkin, notre pilote de réserve, était en action ce week-end pour les 24 Heures du Mans. La marque Alpine s’est aussi classée au cinquième rang général et quatrième de la catégorie LMP2. Sergey sera d’ailleurs encore au volant, le temps d’une course, en fin de semaine puisqu’il retrouvera ART Grand Prix à Bakou dans le cadre du Championnat FIA de F2. Nous lui souhaitons bonne chance !" confirme Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport.