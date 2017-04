Le manager des sports mécaniques de la F1, Ross Brawn, chargé des relations entre Liberty Media et les écuries du paddock, ne manque pas d’idées pour améliorer le spectacle en F1.

La dernière trouvaille de l’ancien ingénieur ? Que les équipes libèrent totalement leurs données, afin de permettre aux autres écuries de les copier pour progresser ! Charges en essence, usure des pneus, réglages moteurs… tout pourrait être disponible pour les autres équipes, et pour les fans, via une application dédiée. Les spectateurs en tribune pourraient aussi avoir accès à ces données grâce à un Wifi gratuit installé sur les circuits.

Mais il faudra auparavant convaincre les équipes… Ross Brawn entend bien relever ce grand défi.

« Si nous franchissons cette barrière du secret, pour rendre toutes ces informations disponibles, alors je pense qu’une grande partie de fans enthousiastes adoreraient vraiment voir tout cela, à la fois en direct et après-coup. Nous savons que les équipes ont besoin de se battre l’une contre l’autre, mais si nous pouvons franchir cette barrière et dire que ce que nous voulons, c’est un business bien plus important… Et si nous le faisons tous, personne ne va être désavantagé ou avantagé. »

Ross Brawn prend l’exemple des communications radio, désormais disponibles pour tout le monde et qui font parfois le sel des retransmissions TV.

« C’était juste un changement d’état d’esprit – que les radios de tout le monde soient disponibles. »

Ouvrir les données des écuries, ce serait aussi permettre aux équipes privées de refaire leur retard plus rapidement. La compétition serait ainsi plus serrée… Ross Brawn avoue s’être inspiré de la NASCAR sur ce point.

« Quelqu’un m’a dit l’autre jour qu’en NASCAR, à une certaine étape de la saison, vous pouvez aller voir la voiture de quelqu’un d’autre, la démonter, et voir ce qu’il y a à l’intérieur. Et c’est leur moyen pour garder tout le monde compétitif. Et personne ne s’y oppose, personne n’a de problème. C’est une philosophie à laquelle nous devrions vraiment penser. »