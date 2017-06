Renault e.dams, Sébastien Buemi et Nicolas Prost poursuivront leur collaboration jusqu’en 2019.

Avec ce duo de pilotes, Renault e.dams a remporté 11 courses, les deux titres constructeurs consécutivement ainsi que le titre pilote avec Sébastien Buémi en 2016.

Cette saison, Renault e.dams mène le championnat avec 75 points d’avance grâce à 5 victoires en 6 courses, Sébastien Buémi est largement en tête du classement pilotes alors que Nicolas Prost occupe pour sa part la troisième place.

A quelques heures du e-Prix de Berlin, Alain Prost, cofondateur de l’écurie déclare : « Nous avons une équipe de pilotes qui a connu le succès jusqu’à présent. Il était donc très important pour nous de maintenir la stabilité dans cette équipe compte tenu des développements que nous sommes déjà en train d’effectuer pour la saison 5. L’entente des deux pilotes, tant sur le plan personnel que technique est également un gage de réussite que nous avons pris en compte. Tout cela contribue au succès de l’équipe et il était évident pour nous que nous voulions continuer dans cette voie-là. Je suis également ravi du soutien de Renault dans cette décision. »

Jean-Paul Driot, cofondateur de l’écurie : « Je suis très satisfait de renouveler nos deux pilotes qui ont permis à Renault e.dams d’être l’écurie vainqueur des deux premières saisons du Championnat de Formule E. Une bonne entente entre les pilotes et les membres de l’équipe dans le temps, a toujours permis à une écurie de course automobile d’atteindre les meilleures performances. »

Séb Buemi : « Je suis très heureux de continuer l’aventure. Jusqu’à maintenant, l’équipe a fait un travail formidable et m’a permis d’avoir la meilleure voiture du plateau. Je ne pourrais demander mieux. Je me réjouis donc de pouvoir continuer à me battre pour offrir des victoires à mon équipe. »

Nico Prost : « Je suis évidemment ravi de continuer avec Renault e.dams pour les deux prochaines années. La plupart des personnes de l’équipe sont là depuis le premier test à Donington en 2014. Nous nous connaissons et nous entendons très bien. Nous allons travailler très dur pour bien terminer cette troisième saison et préparer au mieux les saisons 4 et 5. Le niveau ne cesse de monter mais nous voulons nous maintenir au meilleur niveau. »

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing : « Je me réjouis de la prolongation de nos deux pilotes, qui nous ont mené au succès lors des deux premières saisons. Au vu de nos résultats, nous sommes confiants pour reproduire l’exploit de remporter les deux titres. La stabilité au sein d’une écurie est un élément structurant de sa performance et cette prolongation s’inscrit dans cette démarche. »