Renault a décidé de renouveler en profondeur son unité de puissance à l’occasion de cette nouvelle saison. L’écurie tricolore a pris un pari : gagner en performance, même si la fiabilité pourrait s’en ressentir légèrement en début d’exercice. Directeur général de Renault F1, Cyril Abiteboul a aujourd’hui chiffré un objectif : trois dixièmes au tour en début de saison, et trois dixièmes supplémentaires de glanés tout au long de l’année.

« Ce que je sais, c’est que nous avons commencé totalement à partir d’une feuille blanche, ce qui est assez courageux puisque nous avions un bon produit l’an dernier. Nous avions fait un travail convenable, plus que convenable, en vérité. Je pense que nous étions les meilleurs en termes de fiabilité. Et pourtant, nous avons décidé de nouveau de repartir d’une feuille blanche. Mais en Formule 1, clairement, si vous n’attaquez pas, vous êtes mort. »

« Nous avons vu que si nous voulons être sérieux avec nos ambitions et rattraper et dépasser les meilleurs de la classe, c’est-à-dire Mercedes, nous devions envisager une philosophie complétement différente. C’est ce que nous avons fait cette année. »

« Donc la première chose, c’est d’obtenir la fiabilité. C’est ce que nous devons avoir en premier lieu. En termes de gain de performance, nous visons 0,3 seconde de progression – de la fin de saison dernière au début de cette saison. Je parle juste en termes de moteur. Je ne dis rien au sujet du reste de la voiture. Et nous espérons avoir un gain de temps équivalent au cours de la saison. »

Cyril Abiteboul a pris le soin de préciser que la fiabilité n’avait pas du tout été sacrifiée au profit de la performance. Renault ne tient pas à perdre sa réputation gagnée l’an dernier…

« Nous pensons que notre objectif devrait être entre 0,3 seconde et 0,4 seconde au cours du développement. Mais tout cela ne sera possible que si nous avons la fiabilité. Parce que, si vous ne l’avez pas, cela gâche vraiment vos plans pour introduire de nouveaux moteurs, et ce que vous étiez supposés introduire pour le moteur numéro 2 ou le moteur numéro 3 ne sera pas disponible, parce que vous devez régler vos problèmes moteur. »

Comme précisé précedemment, Red Bull comme Toro Rosso recevront le même moteur que Renault, même si les deux écuries sœurs n’ont pas le même fournisseur en carburant.