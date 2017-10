Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault F1, a constaté les dégâts après la course du Grand Prix de Malaisie : aucun point pour les monoplaces de son équipe, ce qui éloigne Enstone de la 5e place convoitée au championnat constructeurs. D’autant plus que Williams a marqué 6 points aujourd’hui.

"L’équipe a connu un week-end difficile se concluant sur une mauvaise course. Nous l’avions vu venir dès vendredi et, à l’exception des qualifications, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner la voiture de la même manière que sur les derniers rendez-vous."

"Nos deux voitures ayant effectué un très mauvais premier tour, nous étions sur la défensive et nous y sommes restés jusqu’à l’arrivée. Nous avons essayé d’être un peu plus agressifs sur la stratégie de Nico. Nous l’avons rapidement arrêté, mais cela n’a pas joué en notre faveur puisque nous sommes restés bloqués dans le trafic après son passage aux stands. Ses tentatives pour remonter ont accéléré la dégradation de ses pneumatiques et nous avons alors été contraints d’effectuer un second arrêt pour des raisons de sécurité."

"Jolyon avait un rythme similaire à celui de Nico avant ses deux tête-à-queue. Cela lui a fait perdre quelques positions et l’a finalement mené à un mauvais résultat. C’est la dernière fois que nous voulons voir cela et nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de mieux comprendre notre manque de performance ce week-end."

"Dans l’ensemble, nous connaissons les domaines sur lesquels nous devons travailler au cours des prochains jours, mais nous devons creuser un peu plus. Nous nous ressaisirons et nous reviendrons sur la bonne voie à Suzuka."

Renault avait toutefois des raisons de se réjouir : son moteur a remporté, à la régulière, le Grand Prix... dans la Red Bull de Max Verstappen.

"Je tiens à féliciter Red Bull Racing pour ce double podium. Toute l’équipe a effectué un bel effort en Malaisie et c’est formidable de voir notre équipe partenaire s’imposer !"