De course en course, Jolyon Palmer n’améliore pas ses performances, si bien que sa position chez Renault est très fragilisée.

Cyril Abiteboul reconnait volontiers qu’il n’est pas possible de voir seulement Nico Hülkenberg être compétitif pour Renault. Le Français exige que le Britannique hausse son niveau de jeu… Mais ne le menace pas encore d’un remplacement en cours de saison.

« Nous ne pouvons nous permettre cette situation. Jolyon doit être capable d’apporter sa contribution, mais je n’ai aucun doute : il le peut. »

« Donc je ne lui pose aucun ultimatum. Nous savons qu’il peut marquer des points avec cette voiture, et c’est ce qu’il a besoin de faire. »

Pour Cyril Abiteboul, Jolyon Palmer n’a pas un problème de pur talent, mais plutôt de confiance.

« C’est clairement une affaire de confiance en soi. Il n’a pas perdu ses qualités comme pilote – celles que nous avons vues l’an dernier et en GP2. »

« Il a connu des problèmes de fiabilité et il a un coéquipier extrêmement rapide. Et il est tombé dans une spirale négative. Maintenant, je veux le protéger, lui et sa famille. »

Une mise au placard de Jolyon Palmer lors des prochaines courses n’est donc pas à l’ordre du jour, répète Abiteboul.

« Pour le moment, je l’exclus. C’est une période difficile pour lui et pour nous. Mais nous surmonterons cela ensemble. »