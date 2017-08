Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, affirme que McLaren est probablement "coincée" avec Honda pour 2018.

Selon le Britannique, Renault, dont Red Bull est cliente pour ses deux équipes, n’a pas les capacités de fournir une équipe supplémentaire. Et probablement pas l’envie non plus.

"Je ne pense pas que Renault puisse fournir une 4e équipe. Je ne pense pas qu’ils en aient la capacité et ils auraient aussi besoin de l’approbation de la FIA. Et je ne pense pas que cela arrivera," dit-il.

"Je ne vois pas en effet la FIA, ni Renault, se mettre dans une position qui pousserait automatiquement Honda vers la porte de sortie de la Formule 1. La décision finale resterait celle de Renault mais je pense que trois équipes c’est leur maximum en termes de fourniture de moteurs."

Horner confirme également que Mercedes et Ferrari n’ont pas non plus envie de motoriser McLaren.

"De toute façon, il commence à se faire tard maintenant. Les dessins pour les voitures 2018 sont déjà bien avancés. Si McLaren doit changer de moteur, cela doit se décider dans les deux prochaines semaines au plus tard."