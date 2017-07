Comment les difficultés actuelles de Honda sont-elles perçues par la concurrence ? Interrogé en conférence de presse hier, Cyril Abiteboul, de Renault, serait-il ainsi prêt à apporter une aide technique au motoriste japonais ? Le Français y est clairement opposé et il explique pourquoi.

« Je pense qu’il y a eu un peu de spéculation par le passé sur ce sujet, mais ce n’était pas lié à Renault. Mais vous savez, dans la F1 d’aujourd’hui, le moteur est devenu un facteur différenciateur important et, comme cela fait partie de la définition même de « constructeur », je pense que dès que le moteur devient ce facteur discriminant, alors, il ne devrait pas y avoir de transfert de propriété intellectuelle, ou de soutien apporté à un projet qui a un impact significatif sur l’ensemble de la performance. »

« Donc honnêtement, je ne me rappelle pas que quelqu’un se soit porté volontaire pour nous aider quand nous avions nos propres problèmes par le passé. Ce n’est pas quelque chose que nous aurions adoré et je ne pense pas que ce soit le cas de Honda aussi, pour être honnête. Je crois que c’est vraiment une histoire de temps, pas de ressources, pas de compétences… En gros, quand vous vous êtes retirés de la F1, cela vous prend énormément de temps pour reconstruire une équipe et c’est la limite principale. »

« Il est extrêmement difficile de mettre en place un tel soutien parce que leur architecture moteur sera très différente de la mienne, donc à part fournir un moteur à Honda, je ne vais pas pouvoir les aider. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment crédible. »

C’est Mercedes qui a plutôt été concernée par les rumeurs d’assistance technique à Honda. Cependant Andy Cowell, le responsable moteur, pense que la F1 en a déjà fait beaucoup pour le motoriste japonais en abandonnant le système de jetons pour libérer le développement.

« Je pense que nous avons participé à la convergence des performances lors de la première saison, en 2014. Nous sommes tous tombés d’accord pour dire que Honda devrait avoir la même opportunité de tout changer sur son moteur lors de la première année, et ensuite, Honda a demandé, en plus de certains manufacturiers, de se débarrasser de ce système fou de jetons, parce que c’était mauvais pour le sport. C’est mauvais si quelqu’un ne peut s’entraîner pour s’améliorer, donc nous sommes tombés d’accord pour se débarrasser de ce système de jetons, parce que c’est meilleur pour le sport, parce que cela signifie que vous pouvez innover, vous pouvez introduire ce que vous aimez. Il faut trouver un équilibre entre une performance suffisante et des délais resserrés. Pas de pression ! »