Les 115 tours bouclés sans grand problème, et avec des temps compétitifs, de Robert Kubica sur la Lotus E20, ont relancé les spéculations sur l’avenir du Polonais. Pourrait-il, des années après sa très sérieuse blessure à la main, revenir en F1 comme pilote titulaire, à la place de Jolyon Palmer, plus que jamais menacé chez Renault ?

L’ancien pilote BMW ne croit désormais plus que son retour en F1 soit impossible. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve » a-t-il simplement déclaré, rappelant qu’il doit utiliser uniquement les mouvements de son épaule pour bouger son bras droit.

Bild, le quotidien allemand, relaie aujourd’hui des rumeurs prétendant que Renault réfléchirait effectivement à remplacer Palmer par Kubica. Mais aucune décision ne serait encore prise – l’écurie tricolore a même démenti de telles informations.

Un autre ancien pilote de F1 est bien placé pour témoigner de la force de volonté de Robert Kubica : il s’agit d’Alex Zanardi, qui avait perdu ses jambes dans un accident d’Indycar en 2001. L’Américain a tout de même continué à courir en sport automobile, et fut aussi plusieurs fois médaillé d’or aux Paralympiques.

Zanardi, désormais âgé de 50 ans, pense que Renault n’a pas offert 115 jours de test à Kubica par pure philanthropie.

« J’ai lu qu’il avait fait plus de 100 tours, donc il serait en capacité de revenir en F1. Et selon moi, ce n’est pas par hasard que Renault l’a laissé faire un test avec la voiture. J’espère qu’il retournera vraiment en F1, parce que c’est un très bon pilote, une très bonne personne, un gars très sympathique, et bien sûr, ce serait une histoire formidable. »