Renault et Disney associent les univers du sport automobile et du cinéma pour une célébration épique de leurs quarantièmes anniversaires.

Renault Sport Formula One Team invite des créatures venues d’une galaxie lointaine, très lointaine pour célébrer un double quarantième anniversaire : les débuts de Renault en Formule 1 et la sortie de La Guerre des étoiles, le tout premier épisode de la trilogie originelle de Star Wars. Dès midi, des activités promotionnelles à résonance galactique vont animer la journée de dimanche du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, mettant en lumière l’histoire unique des deux marques.

Le film La Guerre des étoiles (Star Wars : un nouvel espoir) est sorti dans les salles françaises le 19 octobre 1977 (le 25 mai aux États-Unis), tandis que la première course de la révolutionnaire R.S.01 à moteur turbo eût lieu le 16 juillet 1977 à Silverstone.

Les deux marques avaient donc de multiples raisons de célébrer les quatre décennies passées, avec sept Champions du Monde propulsés par un moteur Renault et sept Oscars pour la franchise Star Wars.

Au cours de ces années, certains moments ont été exceptionnels, comme en 2005 lorsque Renault remportait son premier titre de Champion du Monde, ou en 2015 lorsque Star Wars : le réveil de la Force battait tous les records de l’industrie du cinéma. Les deux marques n’en restent pas moins tournées sur leurs prochains succès, comme la sortie de Star Wars : le dernier Jedi en décembre prochain.

Le Force accompagne Renault en 2017 : au volant de la R.S.17 – la machine présentée en février dernier pour disputer le Championnat du Monde de Formule 1 – Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer viseront les étoiles !

"L’année 1977 est spéciale, pour Renault comme pour Star Wars," commente Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing. "En ce qui nous concerne, nous faisions nos débuts à Silverstone avec la révolutionnaire R.S.01 à moteur turbo. C’était deux mois après la sortie du premier film de la saga Star Wars : il va sans dire que nos deux marques sont liées par cet héritage commun. La franchise Star Wars est un phénomène mondial, tandis que Renault détient un des palmarès les plus impressionnants de la F1, avec 12 titres de Champion du Monde et 170 victoires. Nous sommes heureux de célébrer notre 40e anniversaire ensemble et avec style. Qui sait, nous pourrions démontrer des qualités de Jedi sur la piste lors des prochains Grands Prix."

Anna Hill, Directrice du marketing de The Walt Disney Company UK & Ireland, ajoute : "Cela fait quarante ans ce mois-ci que nous avons sorti Star Wars : un nouvel espoir, le premier film Star Wars, et nous sommes très excités par notre association avec Renault Sport Formula One Team pour marquer cet événement. Nous savons à quel point les personnages de Star Wars sont appréciés dans les familles de toutes générations et ce Grand Prix de Formule 1 de Monaco constitue un événement fantastique pour célébrer nos quarantièmes anniversaires."