Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault F1, reconnait facilement que le week-end de Moza n’a pas joué en faveur de Renault F1.

C’était plus ou moins attendu, sur un circuit où la puissance moteur compte plus que tout, et avec des pénalités infligées pour changement de moteur avant la course.

"Nous nous attendions à un Grand Prix d’Italie difficile. Nous avons fait tout notre possible pour que Nico puisse rentrer dans les points. Avec le rythme que nous avions hier, ce n’était vraisemblablement pas possible, l’équilibre de la voiture n’ayant jamais été vraiment la de tout le week-end," commente le Français.

"Jolyon a lui été malheureusement victime d’un problème de transmission. Nous avons pris la décision de l’arrêter, car il était dangereux de continuer en risquant une casse subite. Son rythme était encourageant et contrairement à Nico il se sentait bien avec la voiture mais la position dans la course ne lui aurait pas permis d’inscrire des points."

Abiteboul cherche toutefois à voir le verre à moitié plein. Selon lui il y a quelques bons signes de satisfaction à tirer de ce passage de Renault en Italie.

"Il faut noter deux éléments positifs : pour nous, parmi nos adversaires directs au Championnat Constructeurs, seul Williams a marqué des points."

"Il faut également souligner la nouvelle remontée spectaculaire de Daniel Ricciardo qui lui permet d’obtenir la quatrième place : il s’agit de la meilleure position pour un moteur Renault à Monza depuis le début de l’ère du V6 turbo hybride. Monza est une référence et les progrès d’une année à l’autre nous encouragent. Ce résultat aurait pu être encore meilleur si Daniel avait été mieux placé sur la grille."

"Cela démontre que nous devons insister encore sur la fiabilité, aussi bien moteur que châssis. Nous espérons que les prochaines courses nous seront plus favorables."