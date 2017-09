Renault semble dans la dernière phase de son recrutement de pilotes pour l’an prochain et pourrait annoncer le coéquipier de Nico Hulkenberg avant Singapour. Jolyon Palmer va perdre sa place et les trois noms les plus récurrents sur la liste sont Kubica, Sainz et Alonso.

Pour ce dernier, Abiteboul reste perplexe : "Nous ne pouvons pas offrir à Fernando une voiture pour gagner l’an prochain. C’est difficile pour un pilote de ce calibre".

Alain Prost semble quant à lui douter qu’Alonso veuille réellement quitter la F1 s’il ne trouve pas une voiture capable de gagner. L’Espagnol semble désormais allergique à Honda et pourrait vouloir revenir chez Renault.

"Ce serait super pour nous d’avoir Alonso, nous voulons gagner et il pourrait grandement nous aider dans ce but. Fernando sait que nous ne pouvons pas lui offrir une voiture pour gagner en 2018 mais dans tous les cas, je ne le vois pas quitter la F1 à la fin de l’année".

D’autres solutions sont disponibles, comme celle qui mènerait Renault à équiper McLaren afin que Honda et Alonso ne travaillent plus ensemble. Néanmoins, Prost confirme à demi-mot qu’il faudra que Toro Rosso accepte de travailer avec Honda pour éviter à Renault d’avoir quatre équipes à fournir.

"Honnêtement, ce n’est pas souhaitable pour nous de fournir une quatrième équipe. Cela nous déforcerait car nous ne disposons pas des ressources, sans un laps de temps conséquent, pour proposer des produits de qualité et une fiabilité indispensable."

"C’est une question de jours maintenant. Les équipes techniques doivent connaître leur groupe propulseur pour 2018 sans délai car la conception des monoplaces est lancée. D’ici Singapour au plus tard, les décisions doivent être prises."

Prost confirme aussi que Kubica "a fait du très bon travail, les essais de Valence étaient particulièrement surprenants". Quant à Sainz, il apparaît en fin de liste aux côtés de noms moins probables tels que Pérez et Gasly : "Nous avons plusieurs pilotes que nous considérons pour l’avenir, nous voulons nous décider avant Singapour".