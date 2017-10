Renault F1 confirme le départ de Jolyon Palmer à l’issue du Grand Prix du Japon, Carlos Sainz rejoindra l’équipe dès le Grand Prix des États-Unis.

Renault Sport Racing et Jolyon Palmer ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à l’issue du Grand Prix du Japon, dimanche 8 octobre 2017.

Carlos Sainz, pilote déjà confirmé pour 2018, rejoindra donc l’écurie pour la fin de saison 2017.

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing déclare : "Je tiens à remercier Jolyon pour son implication et son professionnalisme. Depuis le retour de Renault en Formule 1, Jolyon a fait preuve d’un fort engagement dans un environnement en constante évolution. Il a toujours montré de très grandes qualités humaines et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière."

Jolyon Palmer ajoute : "Le Grand Prix du Japon sera ma dernière course avec Renault. La saison a été extrêmement difficile et j’ai vécu beaucoup de choses durant ces trois années. C’était néanmoins une formidable aventure. Je peux être fier de mes performances dans la seconde moitié de saison l’an passé, de mon premier point en Malaisie et bien évidemment de mon meilleur résultat, une sixième place cette année à Singapour. J’adresse à l’équipe tous mes vœux de succès pour l’avenir. Mon objectif immédiat est d’obtenir le meilleur résultat possible au Grand Prix du Japon avant d’évaluer les options qui s’offrent à moi."

Toro Rosso confirme le retour de Daniil Kvyat pour Austin. Pierre Gasly sera aussi là, ce qui empêchera le Français de briguer le titre en Super Formula.

Franz Tost veut "remercier Carlos pour tous ses efforts sur presque trois saisons de Formule 1 avec nous. Il a toujours fait de son mieux, démontrant une excellente attitude et un engagement envers son travail, ce qui l’a aidé et nous a aidé à obtenir d’excellents résultats pendant ce temps. Par conséquent, au nom de tous chez Toro Rosso, je lui souhaite tout le meilleur avec sa nouvelle équipe. Nous sommes impatients de le battre sur la piste !"

Carlos Sainz va donc commencer sa nouvelle aventure avant l’heure.

"Tout d’abord, je tiens à remercier Toro Rosso et Red Bull pour m’avoir permis de finir cette saison avec Renault F1. Plus précisément, je tiens à remercier tous mes ingénieurs et mécaniciens pour leur soutien et leur formidable travail tout au long de ces années. Toro Rosso se compose d’un groupe fantastique de personnes et je leur souhaite seulement le meilleur pour l’avenir. De mon côté, je vais vraiment faire de mon mieux dans la course de demain ... ce serait le meilleur départ possible ! En outre, courir ces quatre dernières courses avec Renault me ​​donne une bonne occasion de connaître l’équipe et la voiture plus tôt que prévu. Je suis impatient de commencer à travailler avec eux."