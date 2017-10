Comme nous vous le révélions en primeur ces derniers jours, le sponsor personnel de Carlos Sainz, Estrella Galicia 0,0, a quitté Toro Rosso pour Renault F1.

La marque de bière espagnole sans alcool apparaîtra sur la livrée de la R.S.17 dès le Grand Prix des États-Unis organisé ce week-end, pour la fin de saison ainsi que sur la monoplace 2018 de l’écurie. Elle sera également présente sur le casque et la combinaison de Carlos Sainz.

"Nous sommes très heureux de l’arrivée conjointe d’Estrella Galicia 0,0 et de Carlos au sein de Renault Sport Formula One Team au Grand Prix des États-Unis. Depuis longtemps, Estrella Galicia 0,0 soutient Carlos et ce dernier possède déjà une forte histoire avec Renault dans sa carrière. Nous sommes impatients de réaliser ensemble de grandes choses à l’avenir," commente Cyril Abiteboul.

Carlos Sainz exprime lui "sa gratitude envers Estrella Galicia. Ils m’ont été d’un immense soutien lors des étapes clés de ma carrière sportive, non seulement en F1, mais aussi dans les formules de promotion. Je suis extrêmement fier de poursuivre cette collaboration dans cette nouvelle étape et de continuer à ressentir sans cesse leur soutien et leur implication à mes côtés."

Ignacio Rivera, Président-Directeur général de la marque, conclut.

"Je me réjouis de ce nouvel accord avec Renault Sport Formula One Team. Celui-ci nous permet de poursuivre notre relation ayant commencé lorsque Carlos Sainz était un jeune pilote prometteur. Nous sommes très fiers de continuer à ses côtés. Je ne cesse de répéter que rêver est une chose douce qui ne coûte rien et je suis persuadé que nous partagerons beaucoup de rêves main dans la main !"