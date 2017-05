Renault souhaite retrouver le plus rapidement possible les sommets de la Formule 1 et la marque au Losange savait que cette saison 2017 serait encore une saison de transition, sans grands enjeux.

La véritable équipe Renault F1 sera vue en 2018, c’est ce que clame en tout cas Cyril Abiteboul, son directeur.

"Il est important d’y aller étape par étape. Selon notre plus, nous devons commencer à nous battre pour les podiums au cours de la prochaine saison. Oui, l’écart avec les meilleurs est important à l’heure actuelle mais toute notre équipe travaille nuit et jour selon le plan fixé."

"Honnêtement, c’est la voiture 2018 qui sera la première à être construite avec toutes nos dernières ressources. Celle que nous utilisons cette année a été conçue avec certaines limites."

"Nous avons déjà commencé le travail sur la RS18 de la saison à venir. Je pense que tout le monde sera surpris par ce que nous aurons en 2018."