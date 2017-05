Renault donne ce week-end le coup d’envoi des célébrations du 40e anniversaire de ses débuts en F1 durant le Grand Prix de Monaco.

Renault a effectué ses débuts avec Jean-Pierre Jabouille et la RS01, la toute première F1 à moteur turbocompressé, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1977. Ce vendredi, cette association sera reformée sur le circuit de Monaco.

À ses côtés, Alain Prost, quadruple Champion du Monde de F1, Ambassadeur Renault et conseiller spécial de Renault Sport Racing, retrouvera sa RE 40. Le Français s’était imposé à quatre reprises (Paul Ricard, Spa, Silverstone, Österreichring) avec la RE40, premier châssis en fibre de carbone conçu par Renault, et n’avait manqué le titre mondial que pour deux petits points en 1983.

Pour mettre en lumière l’expertise unique acquise par Renault depuis 40 ans en F1, le pilote Renault Sport Formula One Team Nico Hülkenberg s’installera au volant de la nouvelle Mégane R.S, qui réalisera sa première apparition publique officielle. La nouvelle Mégane R.S. sera présentée dans une livrée spéciale jaune et noire avant son lancement programmé au Salon de Francfort 2017.

Renault F1 prévoit de nombreuses actions pour célébrer l’héritage en F1 de Renault depuis 40 ans à travers des événements avec des partenaires ou encore avec la présence d’invités et acteurs des succès de Renault.

"Renault est fier de figurer parmi les marques historiques de la F1," commente le président de Renault Sport Racing, Jérôme Stoll.

"En 40 ans, notre engagement a pris différentes formes, de la très novatrice RS01 V6 Turbo, au moteur V10, à l’ère de tous les records avec le V8, sans oublier notre aventure actuelle avec Renault Sport Formula One Team. Nous avons non seulement acquis de très nombreux succès, d’immenses connaissances, de l’expertise et de l’expérience, mais nous avons aussi contribué à faire de la discipline ce qu’elle est aujourd’hui. À Monaco, nous célébrons nos 40 ans de présence tout en étant résolument tournés vers l’avenir. Nous avons récemment dévoilé notre vision du futur de la F1 avec R.S.2027 Vision et nous sommes fermement engagés à poursuivre notre rôle. Aux 40 prochaines années !"

"Monaco est un lieu emblématique imprégné de l’histoire de la F1. Quel meilleur endroit pour commencer les festivités de nos 40 ans en F1 ?" ajoute Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing et patron de Renault F1.

"La F1 est une aventure technologique et humaine à laquelle Renault apporte une passion extraordinaire. Tout au long de ces 40 années, nous avons utilisé la F1 comme laboratoire pour éprouver des innovations techniques, comme l’introduction du turbo dans la discipline avec RS01, notre toute première F1. Nous sommes fiers de réunir une nouvelle fois Jean-Pierre Jabouille et sa RS01, ainsi qu’Alain Prost et sa RE 40, notre premier châssis en fibre de carbone avec lequel il a été si proche du titre mondial en 1983. Nos solutions en piste inspirent et améliorent nos produits de série. Nous en profiterons donc pour dévoiler un premier aperçu de l’enthousiasmante nouvelle Mégane R.S. avec Nico Hülkenberg au volant. Bien d’autres moments forts sont prévus avec des rencontres, des retrouvailles et des échanges qui sont le cœur même de la F1 à travers le temps. Enfin, nous espérons tous faire une très belle course pour que la fête soit complète."

La Renault RS01

La Renault RS01 est la toute première F1 à utiliser un moteur turbo et la technologie du pneu radial grâce à Michelin. Conçue par André de Cortanze et Jean-Pierre Jabouille, elle effectue sa première apparition au Grand Prix de Grande-Bretagne 1977. À l’époque, le règlement autorise des blocs atmosphériques de 3,0 litres, mais aussi des moteurs suralimentés ou turbocompressés. Renault se lance avec son V6 turbo 1.5 litre à 90°.

La fiabilité fait défaut aux débuts de la voiture, surnommée « la théière jaune » par ses concurrents. Jean-Pierre Jabouille et Renault poursuivent néanmoins leurs efforts en 1977 et 1978 pour obtenir leurs premiers points à Watkins Glen, où le Français se classe quatrième du Grand Prix des États-Unis 1978.

Transformée par les développements successifs, la RS01 ressemble désormais à peine à la monoplace présentée en 1977. En parallèle, les performances progressent tout au long de l’année. La fiabilité commence à être au rendez-vous et les problèmes liés au délai de réponse du turbo sont surmontés par l’emploi d’un double turbo.

La RS01 est utilisée pour entamer la saison 1979. En Afrique du Sud, Jean-Pierre Jabouille signe la première pole position d’une F1 à moteur turbo. Sur les hauteurs de Kyalami, l’oxygène est plus rare. Si les moteurs turbos tournent à plein rendement, ce n’est pas le cas des 12-cylindres à plat de Ferrari et d’Alfa Romeo, ni du V8 Cosworth DFV, qui perdent environ 20 % de leur puissance par rapport à un circuit situé au niveau de la mer.

La Renault RE 40

La Renault RE40 est la première Renault F1 au châssis en fibre de carbone. Conçue sous la direction de Bernard Dudot par Michel Tétu et une aérodynamique de Jean-Claude Migeot, la monoplace est alignée par Renault en 1983.

Avec la RE40, Renault n’est jamais aussi proche de remporter le titre mondial puisque la saison 1983 se révèle être la meilleure des années turbo. Avec son moteur à injection d’eau, la RE40 est à la fois belle et efficace. À son volant, Alain Prost monte sept fois sur le podium, dont quatre sur la plus haute marche. En lutte pour le sacre, le Français voit la couronne s’échapper d’un souffle, Nelson Piquet s’en emparant pour seulement deux points.