Renault a décidé de concentrer ses ressources sur ses objectifs ambitieux en Formule 1 et aura à cœur de continuer à tirer parti du sport automobile à travers l’Alliance avec Nissan.

C’est pourquoi Renault a confirmé son retrait de la Formula E en en juillet 2018.

Partenaires de la première heure, le team Renault e.dams a remporté son troisième championnat FE consécutif à Montréal, Canada, fin juillet 2017 et s’apprête à démarrer sa quatrième campagne dans la discipline.

Renault et Nissan vont travailler en synergie pour assurer une transition en douceur et capitaliser sur l’expertise et le développement déjà existants.

« Nous avons vécu des moments fabuleux lors de nos trois premières années en Formula E et nous sommes impatients d’aborder la quatrième saison dans un environnement très stable chez Renault e.dams », a déclaré Thierry Koskas, Directeur commercial du Groupe Renault.

« En tant que pionniers sur le marché des véhicules électriques, nous avons beaucoup appris sur VE haute performance et la gestion de l’énergie, ce dont nos clients bénéficient directement. Après la Saison 4, nous allons concentrer nos ressources sur nos objectifs très ambitieux en Formule 1 et nous aurons à cœur de continuer à tirer parti du sport automobile à travers l’Alliance avec Nissan. »

Ce redéploiement devrait permettre à Renault de disposer de 10 à 15 millions d’euros en plus à chaque saison de F1.