Renault a affiché des bonnes performances en début d’année, du moins en qualifications, avec la 7e place pour Nico Hulkenberg en Chine et à Bahreïn, la 8e hier à Sotchi. Jolyon Palmer l’a même rejoint en Q3 lors de la dernière course et bien que le rythme en course soit nettement moins bon, on se satisfait des progrès effectués.

"Nous étions dans une position l’an dernier où nous nous qualifions vers la 15e place et maintenant, nous atteignons la 7e place et il y a eu de nombreuses améliorations sur le châssis, grâce aux nouvelles règles" explique Nick Chester, le directeur technique "châssis".

"Il y a aussi eu des progrès sur le moteur, nous sommes une équipe d’usine et il faut tout faire fonctionner".

"Nous avons effectué de bonnes qualifications et nous n’avons pas réussi à le voir dans le rythme de course pour l’instant. Il y a différentes raisons à cela, notamment la gestion des pneus et l’équilibre de la voiture. Nous avons bien avancé lors des essais de Bahreïn et nous voulons voir ces progrès en course ici".

Renault semble avoir récupéré le pilote qu’elle cherchait avec Nico Hulkenberg, très solide depuis le début de l’année.

"Il fait un très bon travail. Il donne un retour très direct, il sait ce qu’il attend de la voiture, il va droit au but. Vraiment, il fait un très bon travail. Cela n’enlève rien à ce que fait Jo, qui fait aussi un bon travail, mais c’est génial d’avoir Nico avec nous".

Renault possède le statut de constructeur et fournit également d’autres équipes, dont Red Bull qui fait pour le moment un meilleur travail et maîtrise mieux la F1 actuelle grâce à une expérience continue lors des dernières années. De quoi rendre l’équipe Renault F1 difficile à motiver ?

"Sous certains aspects, c’est assez simple de nous motiver car nous avons un objectif réel. Red Bull a une bonne voiture, ils sont un objectif à part entière mais nous sommes en train de développer Enstone pour le moment. Nous avons recruté de bonnes personnes, nous améliorons les infrastructures et nous avons déjà fait un pas en avant cette saison, donc notre objectif est de continuer à nous rapprocher d’eux" conclut Chester.